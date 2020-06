El 42% dels enquestats per l’Ara.ad no farà vacances aquest estiu

Amb una mostra que supera el mig miler de persones, la del darrer Observatori del CRES era de 769, la darrera enquesta difosa per aquest diari en què es preguntava als usuaris si tenen previst anar de vacances aquest estiu, gairebé la meitat, el 42%, no ho farà. Del 58% restant, la immensa majoria -el 52% per total- sí que té pensat marxar uns dies i el mitjà per fer-ho serà el vehicle particular. I la resta –només el 6% del total- ho farà amb avió com a mitjà de transport.



Si bé és cert que la mostra no pot ser en cap cas representativa de la societat andorrana, perquè no s’ha estudiat ni seleccionat el perfil dels votants i, a més, un 10% dels qui han participat ho ha fet des de fora del Principat, el resultat és eloqüent, en el sentit que bona part dels internautes no té previst, sigui per la por a contagis o perquè l’economia domèstica no els ho permet, fer vacances.



D’altra banda, entre el 58% restant que sí optarà per marxar uns dies de la seva residència habitual, la majoria optaran pel cotxe. I seran ben pocs els que es desplaçaran amb avió.