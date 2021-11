Enric Casadevall reivindica una nova seu de la justícia adaptada a les necessitats actuals

Andorra la VellaAvui fa 10 anys, el 22 de novembre de 2011, va ser notícia...

El nou president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, ha obert el debat sobre les instal·lacions de la Seu de la Justícia i la necessitat de cosntruir-ne una de nova. Casadevall creu que amb el que es paga de lloguer es podria fer una operació de crèdit a quinze anys vista i fer-ne una d'adaptada a les necessitats actuals.Text: Quinze dies després de la seva presa de possessió del càrrec de president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Enric Casadevall ha constatat les mancances de l'actual Seu de la Justícia i aposta per fer-ne una de nova 'ajustada al que es pot fer avui' ja que 'allà on estem difícilment es podran millorar les condicions' de treball.

Casadevall ha explicat que actualment es paguen uns 600.000 euros de lloguer a l'any i que amb aquests diners 'podríem pagar una operació de crèdit a 12 o 15 anys' per fer-ne una de nova. Es tractaria de construir-la als mateixos terrenys del projecte aturat del Prat del Rull, però en lloc de gastar-se 33 milions amb un edifici de 20.000 metres quadrats, fer-lo el doble de l'actual -cosa que representaria arribar als 6.000 metres quadrats- i abaixar-ne així el cost.

El president del CSJ ha argumentat que 'podem estar dos o tres anys més com ara', però ha recordat que 'no podem créixer i les condicions d'espai i seguretat no es poden millorar. Per més que invertim no estarem mai bé'.

Ha explicat que l'edifici no té cap tipus de seguretat, li falta arxiu, les condicions de treball tant a l'estiu com a l'hivern són dolentes... 'moltes coses de funcionament que són excessivament costoses'. Casadevall ha avançat que en parlarà divendres amb el ministre de Justícia i Interior, Marc Vila, en una reunió que tenen programada.

Enric Casadevall ha fet aquestes declaracions després de la presa de possessió del càrrec de magistrat de Pere Pastor Vilanova -primer andorrà que accedeix al TSJ- , i la renovació dels càrrecs de batlles d'Anna Estragués Armengol i Jordi París Aguiló.