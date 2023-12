Ensenyat reivindica la participació ciutadana sobre el debat de l'Acord d'Associació

Andorra la VellaEl síndic general, Carles Ensenyat, ha fet una crida al consens i la centralitat del Consell General en el marc del discurs amb motiu del Dia de Sant Tomàs. En aquest sentit, Ensenyat ha manifestat que "costaria trobar un exemple més clar de centralitat del Consell General que el debat monogràfic" o l'aprovació del projecte de llei de mesures d'estímul i d'estabilitat del mercat d'arrendament d'habitatges i ha destacat que aquest esperit és el que hauria de regnar en qüestions com la reforma del règim de la inversió estrangera; el desenvolupament urbanístic i la sostenibilitat del sistema de pensions de la CASS.

I ha lamentat que ara com ara aquest anhelat consens no hi sigui "en altres fronts" com l'acord d'associació amb la Unió Europea, per la qual cosa ha apel·lat al cap de Govern a "treballar en els pròxims mesos" perquè "el consens al tomb de l'acord d'associació sigui encara més transversal, dins i fora de les parets (...) de Casa de la Vall". I ha reivindicat que el Consell General "vol i ha de ser" al centre d'aquest procés. Aquesta centralitat també ha estat reclamada per Ensenyat a l'hora de "compartir i debatre" sobre la despenalització de l'avortament.