Ensurt en la xemeneia d'un edifici d'Arans

OrdinoEl Cos de Bombers s'ha hagut de desplaçar aquest dissabte al matí a un habitatge d'Arans, a Ordino, després de ser alertats per una columna de fum amb guspires que sortia d'una xemeneia. L'avís s'ha rebut pels volts de les 11.39 hores. Tal com han relatat les autoritats, malgrat que no es pot determinar l'origen de les petites flames, probablement es deu a l'acumulació de brutícia, i és per això que s'ha decidit actuar per precaució. S'hi han desplaçat efectius del parc de la Massana i d'Andorra la Vella i no s'ha requerit la presència policial.