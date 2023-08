Entrades a la venda per a la nova proposta de la Jocand

Andorra la VellaLa Jove Companyia Nacional d’Andorra (Jocand) emparada per l’Escena Nacional d’Andorra, posa a la venda les entrades de la nova producció, '@mén', una creació de la Jocand dirigida per Les Molt Il·lustres.

Es tracta de la segona producció protagonitzada per la segona promoció de la Jocand, on les actrius s’endinsen en un procés creatiu de la mà de Les Molt Il·lustres. Una proposta completament diferent de 'Les Troianes' que van presentar farà ara un any, on les joves actrius han format part del procés creatiu des de l’inici i on, a més, han posat al servei de la producció les seves pròpies experiències analitzant la influència de les xarxes socials i la tecnologia en les noves generacions.

'@mén' es representarà al teatre de les Fontetes de la Massana els dies 1, 2 i 3 de setembre, a les 20 hores el dia 1, i a les 19 hores els dies 2 i 3 de setembre.

Les entrades ja es poden adquirir a www.4tickets.es/massana. El preu de l’entrada per als joves fins a 21 anys és de tres euros, per als joves fins a trenta anys, de cinc euros i l’entrada general és de dotze euros.