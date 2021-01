Enxampat després de furtar joies, per valor de 2.000 euros, a una companya de pis i d'intentar vendre-les

La policia ha detingut, aquesta setmana passada, un jove de 21 anys per un delicte contra el patrimoni. L'acusen d'haver furtat diverses joies, per un valor aproximat d'uns 2.000 euros, a una companya de pis. L'arrest es va produir després que l'interessat portés les joies a una botiga de compra venta d'or del Principat per intentar vendre-les.

El cos de policia ha detingut durant aquesta setmana passada fins a 24 persones. La majoria de delictes són per atemptar contra la seguretat del trànsit. A destacar dues taxes d'alcoholèmia superiors als 2 grams d'alcohol per litre de sang, la d'un home de 40 que dissabte al migdia va tenir un accident amb danys materials, i la d'un altre conductor de 29 anys, que la matinada de diumenge també va patir un accident amb danys materials i va donar 2,11 g/l en el control posterior.

Durant els darrers set dies també hi ha hagut una detenció per violència masclista a Ordino. La d'un home de 41 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic, on la víctima va resultar amb una ferida sagnant a una cella i una contusió al nas.

A destacar també dues detencions per contraban. Una ha estat a la frontera, on els agents de la Unitat de Lluita contra el frau de la Duana han controlat l'interessat, qui duia en el seu cotxe diversos farcells de tabac, amb un comís de 5.000 paquets valorats en 17.400 euros. I l'altra, al Pas de la Casa, on es detenen tres homes no residents, de 19, 23 i 26 anys, perquè a l'interior del maleter del seu vehicle duien 3.000 paquets valorats en 10.500 euros.