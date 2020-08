L'enxampen conduint 'fumat' i li troben 88 grams de 'maria'

Dimarts passat, a tres quarts de dues del migdia, la policia va aturar un vehicle a Escaldes-Engordany, i va arrestar un jove resident de 21anys perquè duia diversos cabdells de marihuana que pesaven 88 grams. També el van imputar per delictes de conducció sobta l'efecte de tòxics i per un delicte contra l'Administració de Justícia. El jove va incomplir una ordre judicial d'arrest domiciliari monitoritzat.



La d'aquest jove, aturat en un control rutinari, és una de 12 detencions practicades per la policia durant aquesta darrera setmana. La majoria de delictes, vuit, són relacionats amb la seguretat del trànsit. Destaca l'arrest d'un home, dilluns passat, per un positiu de 2,80 grams d'alcohol per litre de sang. Excepte dues dones, la resta d'arrestats són homes d'entre 31 i 56 anys que donen positius d'entre 0,81 i l'esmentat de 2,80 g/l.



Finalment, d'entre la resta de deteccions, en destaca una practicada dimarts passat a la frontera, on la policia va aturat un vehicle que volia accedir al Principat, i va acabar arrestant un home de resident de 27 anys per possessió d'una pastilla d'èxtasis, 1,5 grams d'haixix i 0,3 grams d'heroïna.