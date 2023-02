Epizen et posa les eines per prevenir malalties oculars

La prevenció en temes de salut és la clau per evitar o reduir les probabilitats de contraure una malaltia o afecció. De fet, la prevenció es defineix com una mesura destinada no només a prevenir l'aparició de la malaltia, com ara, la reducció de factors de risc, sinó també per aturar l'avançament i atenuar les seves conseqüències una vegada establertes. Aquest concepte pren importància en dies com avui quan es parlarà força del retinoblastoma.

Què és el retinoblastoma?

Aquest és un càncer de l'ull que comença a la retina, el recobriment fotosensible de la part inferior de l'ull. El retinoblastoma, malauradament, és el càncer més comú entre el col·lectiu infantil (entre nens i nenes menors de 5 anys) i pot afectar a un o als dos ulls a la vegada. Aquesta malaltia pot provocar ceguesa i pot arribar a posar en perill la vida de la persona que la pateix. No obstant això, el diagnòstic i el tractament a temps pot ajudar a prevenir la pèrdua de la visió i detenir la propagació del càncer. D'aquí la importància de fer-se revisions per evitar qualsevol ensurt.

