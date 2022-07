Epizen obre portes demà a la tarda

Andorra la VellaEl centre comercial més gran del Principat d’Andorra obre portes aquest dijous a la tarda amb la millor oferta en alimentació, moda, esport, electrònica, gastronomia, oci i entreteniment.

El nou centre comercial Epizen no passa desapercebut. A tocar de la frontera hispano-andorrana, aquest nou gegant del comerç del Principat rep el visitant amb una imponent façana polièdrica de color daurat durant el dia i retro-il·luminada amb diferents tonalitats durant la nit. L’icònic edifici que alberga aquest nou projecte empresarial és l’última i més espectacular aposta de Grup Pyrénées, que una vegada més lidera la modernització del model de turisme de compres del Principat.

Aquest estiu Epizen posa en marxa la primera fase dels 65.000 metres quadrats de centre comercial, dels quals 28.000 estan destinats a botigues, restaurants, punts d’informació, zones d’esbarjo, espais per la cultura i la música, els espectacles, l’oci i una gran varietat de propostes sorprenents. En aquesta primera fase s’aniran obrint espais de manera esglaonada, i a poc a poc el públic podrà descobrir les diferents propostes i l’oferta comercial d’Epizen. A la segona fase,

que es posarà en marxa durant el 2023, s’obrirà també una planta a l’aire lliure, a la coberta de l’edifici. Allà es podrà gaudir d’una gran zona en connexió amb la natura i l’entorn on hi passaran coses cada dia, coses que tenen a veure amb la gastronomia, l’entreteniment i la diversió.

L’alimentació és un dels grans pilars que conformen Epizen. Un gran hipermercat Carrefour de prop de 8.000 metres quadrats, el més gran del Principat d’Andorra, ocupa bona part de la planta baixa de l’edifici. Es tracta d’un supermercat innovador que ofereix showcookings en directe i espais gastronòmics de degustació de productes seleccionats. A més de dos espais de restauració, completen la superfície una gran botiga de Primor, ubicada a l’ala nord de l’edifici i

amb una gran oferta en perfumeria i cosmètica, i McDonald’s, a l’ala sud. A la primera planta també s’hi troba la firma Lefties, del grup Inditex, líder en el seu segment de moda i complements per a home, dona i infantil.

L’oferta en alimentació, moda i perfumeria es completa també amb esports, electrònica de consum, parament de la llar, òptica i restauració. A la segona planta hi conviuen altres botigues líders en la seva categoria. Sprinter, de roba i equipament esportiu i que obrirà el 2 de setembre; Tezenis, amb llenceria i moda íntima; IO: Electro&Home, amb la millor tecnologia als millors preus i l’espai de gaming més gran d’Andorra; Textura, amb un espai propi amb parament per

la llar i decoració, i l’òptica iBlú, amb un gran assortiment d’ulleres, marques i serveis personalitzats en visió. A destacar també la farmàcia ubicada a la planta baixa, que obrirà al setembre, i un espai pop-up de prop de 400 metres quadrats per on hi passaran diferents marques com Munich, Blue Banana, Skydiver o Couple&Pie, entre altres.

El nou centre comercial compta amb mil places d’aparcament gratuïtes i durant tot l’estiu en els accessos per la planta baixa s’hi celebrarà la primera edició de l’’Epizen Summer Opening’, un mercat gastronòmic i musical a l’aire lliure amb food-trucks i diferents espais ambientats on a banda d’assaborir una variada oferta gastronòmica es podrà gaudir d’actuacions musicals en directe i nombroses activitats de lleure. I és que si bé l’essència d’un centre comercial són les seves botigues, Epizen anirà més enllà de les compres i visitar-lo serà una experiència única, diferent i sorprenent cada dia.