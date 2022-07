Epizen reobre dissabte

Andorra la VellaDesprés de l’èxit de la jornada inaugural d’Epizen, dijous, i davant la gran afluència de visitants, Grup Pyrénées ha decidit avui mantenir tancat el centre comercial per tal de garantir la correcta mobilitat dels visitants, tant en els accessos, on ahir es van registrar algunes cues d’entrada, com en el mateix centre comercial.

Tècnics de l’empresa instal·ladora dels diferents ginys que connecten les diferents plantes han

treballat tot el dia per resoldre una incidència que limitava la mobilitat vertical de les persones

a l’interior de l’edifici. Un cop resolt el problema, i un cop verificat el funcionament segur de la

instal·lació, la direcció del centre informa que demà dissabte es reobrirà amb l’horari de 9 del

matí a les 9 del vespre.

Tal com es va informar dijous, l’obertura del centre s’anirà fent de manera progressiva i

continuada, i en dues fases. En les properes setmanes i mesos s’aniran posant en marxa diferents

botigues i nous espais comercials i de restauració a les plantes 0, 1 i 2. El fet d’anar obrint espais

de manera gradual farà que cada cop que els visitants vagin a Epizen descobreixin alguna cosa

nova.

També demà obrirà Lefties, que en la primera jornada va romandre tancat, les noves marques

IO: Electro & Home, l’òptica iBlú i l’espai tèxtil i de decoració de la llar, Textura. Pel que fa a

Sprinter i Epizen Lab (espai multimarca) obriran al setembre. A més a més, a l’exterior de l’edifici

hi ha instal·lat l’EPIZEN Summer Opening, amb foodtrucks i música en directe les tardes dels caps

de setmana.