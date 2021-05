Equipaments esportius, bancs per seure, pistes de pàdel i altres obres menors que Sant Julià estrenarà aviat

Sant Julià de LòriaBen aviat sortirà al BOPA la publicació necessària perquè el comú lauredià adquireixi una sèrie d'equipaments esportius adreçats a la gent gran, que s'ubicaran al terreny de les Arades, on també s'instal·laran uns bancs per a descansar. Així mateix, l'obra del parc situat tot just davant del Centre cultural, davant del BancSabadell, gairebé "s'està acabant", per la qual cosa és probable que s'inauguri abans de la celebració de Canòlich. "Ha estat una obra de poca envergadura econòmica", ha repassat aquesta setmana el cònsol Josep Majoral.

En relació amb les pistes de pàdel cobertes que el comú està construint entre la carretera de la Rabassa i el Centre esportiu, el cònsol ha informat que els fonaments d'una d'elles ja estan acabats, i ara, "caldria acabar els de la segona i iniciar el muntatge". L'objectiu és que les pistes estiguin obertes al juliol i esdevinguin "un element més de benestar que, al nostre entendre, faltava a la parròquia".

Tot plegat, sense oblidar que el comú de Sant Julià es troba en la fase final del procés participatiu per a la definició del nou parc infantil que s'ubicarà al Camp de Perot.