El comú escaldenc invertirà enguany 1,5 milions per al projecte Caldes

El comú d'Escaldes-Engordany preveu que en el pressupost per a aquest 2021 hi hagi una partida d'1,5 milions d'euros per al projecte Caldes. Així ho ha avançat la cònsol major, Rosa Gili, en l'acte d'obertura dels sobres amb les propostes per al concurs d'idees que la corporació comunal va convocar per començar a materialitzar aquest projecte. Hi ha sobre la taula una vintena de propostes que ara hauran de ser analitzades. La intenció del comú és que els guanyadors de la convocatòria es puguin donar a conèixer cap al mes de març.

“Realment estem molt i molt contents perquè som conscients que estàvem demanant una cosa molt ambiciosa”, ha valorat Gili sobre la quantitat de propostes rebudes, i ha afegit que a primer cop d’ull semblen de molta qualitat, amb la qual cosa creu que hi haurà “una feinada increïble” perquè el jurat pugui escollir "entre tantes propostes". I davant aquests projectes creu que s’albira “un futur molt prometedor per a la part d’alta d’Escaldes-Engordany”.

La voluntat del comú és tenir els projectes guanyadors decidits com a molt tard al mes de març i llavors començar a posar fil a l’agulla perquè la voluntat és “ començar a executar-lo ràpidament, que es palpi, que tingui vida ja”. En aquest sentit, ha manifestat que la corporació ja preveu una partida al voltant d’1,5 milions per a aquest any. “És un punt de partida”, ha destacat Gili, i ha afegit que fins i tot si convingués, i si fos possible per a les arques comunals, es podria plantejar un crèdit extraordinari.

“Evidentment no disposem de diners il·limitats” i en la situació de pandèmia actual “ningú entendria que hi destinéssim una bogeria de milions”, ha destacat Gili, que ha recordat que caldrà veure quines són les estimacions d’aquests projectes, si bé també ha recordat que es tracta d’una proposta que es pot anar fent per fases. “Pensem que és un projecte evolutiu”, ha dit.

En total es donaran nou premis als diferents projectes presentats, que hauran de ser avaluats per un jurat compost per membres del comú, de l’oposició, artistes i tècnics com arquitectes o enginyers. La intenció del comú és que les propostes puguin ser exposades i que la ciutadania també pugui dir-hi la seva. “Crec que hi haurà moltes ganes de la gent de venir-ho a veure i veurem també el retorn”, ha manifestat la cònsol major, que ha afegit que Caldes es concep com un “projecte viu” en què es vol que hi hagi participació ciutadana. Primer, però, es vol que el jurat faci el treball d’anàlisi de les diferents propostes també per veure el que és o no factible i un cop acomplerta aquesta fase llavors es donaria la participació ciutadana.