Escaldes i Andorra la Vella impulsen un estudi per millorar les connexions d'aigua

Andorra la VellaDesprés que el mes de març els comuns d’Escaldes-Engordany i d’Andorra la Vella signessin un protocol d’intencions per tal d’elaborar un estudi sobre les possibles solucions de connexió entre les xarxes d’abastament d’aigua potable d’ambdues parròquies, les corporacions han decidit fer un pas més i convocar un concurs nacional per adjudicar el servei de redacció de l'estudi sobre les diferents opcions per fer la interconnexió, segons surt publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).

Tal com consta en l'edicte, les propostes hauran de ser presentades abans de les 15 hores del 6 de desembre i és previst que l'obertura de pliques tingui lloc el 9 de desembre a les 10 hores.

Ambdues corporacions van signar el protocol en un context en què els períodes de sequera són més freqüents al Principat i amb la intenció que, en cas que sigui necessari, es pugui fer servir l'aigua d'una parròquia a l'altra quan una d'elles no pugui abastar-se suficientment de la seva pròpia xarxa. En qualsevol cas, tal com van apuntar els cònsols, totes aquestes excepcionalitats queden detallades en el corresponent conveni.