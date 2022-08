Escaldes cedeix la torre del termolúdic a Caldea durant 40 anys per fer un hotel

EscaldesEl comú d’Escaldes-Engordany ha arribat a un acord de contracte de constitució de cens emfitèutic amb la Semtee que suposa la cessió de la torre a la societat i altres espais fins al 2062 a canvi d’un cànon de 200.000 euros a l’any més un import variable del 3,1% sobre els ingressos de l’activitat hotelera que la Semtee vol donar a la torre. Tal com ha fet notar la cònsol major, Rosa Gili, i ha subratllat el cònsol menor, Joaquim Dolsa, es tracta d’un bon acord ja que “es doblen els ingressos” que rep el comú i a canvi s’estalvia els diners que s’haurien de destinar a manteniment. L’oposició ha votat a favor d’aquest punt ja que també han coincidit que és un acord beneficiós per al comú. Aquest ha estat un dels punts aprovats en la sessió de consell de comú que també ha donat el vistiplau provisional a les modificacions urbanístiques que es volen fer al Clot d’Emprivat perquè els privats cedeixin com a mínim un 50% i que aquests espais es puguin ajuntar per aconseguir un gran pulmó verd.