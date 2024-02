Escaldes demana als veïns col·laboració amb la recollida de residus voluminosos

Escaldes-EngordanyEl Comú d'Escaldes-Engordany incideix en la importància de dur a terme una millor gestió, per part del ciutadà, de la recollida dels residus d'ús domèstic de grans dimensions com poden ser grans electrodomèstics o mobles de grans dimensions. En aquest sentit, el departament de Medi Ambient demana als residents a la parròquia que a l'hora de desfer-se d'un residu voluminós, com ara un frigorífic o un armari de grans dimensions, els dipositin a la via pública sempre que ho hagi notificat prèviament al Comú ja sigui a través d'una trucada telefònica (880 865) o d'un missatge de whatsapp (622 645).

L'avís arriba després d'haver detectat un increment de residus d'ús domèstic a la via pública que no s'havien notificat o que es deixen fora dels dies de recollida establerts. Amb l'objectiu de redirigir la situació i augmentar la conscienciació, la corporació està marcant amb un adhesiu aquells residus que no s'han dipositat al carrer de manera adequada perquè el seu propietari el retiri del carrer i segueixi el procediment corresponent. De totes maneres, i amb la voluntat de millorar l'estat i la salubritat de la via pública, el camió de servei de recollida comunal els acaba retirant al final de la jornada si no ho ha fet abans el propietari. Això, però, suposa un increment dels costos de recollida i de les emissions de CO₂, motiu pel qual el Comú fa una crida per sensibilitzar i conscienciar als residents i recorda que, malgrat que no és l'objectiu, la corporació té potestat per sancionar als infractors reincidents tal com recull l'ordinació vigent.

En aquesta línia, el Comú recorda que la recollida porta a porta dels voluminosos o estris vells es realitza tres vegades per setmana (dilluns, dimecres, divendres) de 20:00 a 22:00 hores. Alhora, la corporació manifesta que els residus de petites dimensions que es poden transportar en vehicle propi s'han de dipositar a les deixalleries comunals dins els horaris d'obertura al públic (deixalleria d'Ensucaranes de dilluns a divendres de 08:00 a 13: 00 hores i de 15:00 a 18:00 hores i deixalleria del Fener de dilluns a diumenge de 07:00 a 19:00 hores).