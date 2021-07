Escaldes-Engordany ja pensa en el Nadal

Escaldes-EngordanyEncara amb la ressaca de la Festa Major, el consell de comú d'Escaldes-Engordany ha aprovat aquest dimarts, en sessió ordinària, l'adjudicació de l'enllumenat de Nadal. La guanyadora ha estat l'empresa Novelec, que s'encarregarà del lloguer, la instal·lació i manteniment de la il·luminació per a les pròximes festes en diferents indrets de la parròquia per al 2021. Aquest contracte, el qual ha estat aprovat per unanimitat, té un valor total de 173.906 euros.

Segons ha explicat la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, "es tracta d'un contracte únicament per un any" per poder renovar la decoració a l'any següent, i també per comprovar si la il·luminació, que s'estendrà fins a la part alta de la parròquia, genera el dinamisme de visitants esperat.

La sessió encara s'està desenvolupant.

Seguirà ampliació.