Escaldes recull el testimoni històric d’una època amb el documental 'Les dones de les Escaldes'

Andorra la VellaEls cinemes Illa Carlemany projectaran aquest dimecres a les 19 hores el documental 'Les dones de les Escaldes'. Un projecte ideat pel comú d'Escaldes-Engordany que recull el testimoni de 31 dones que han nascut, viscut i treballat a la parròquia. "Aquest documental té vocació de futur, ja que plasma la memòria viva de la parròquia i ens ajuda a difondre la seva història" ha assenyalat la cònsol major escaldenca, Rosa Gili, durant la presentació d'aquest projecte de poc més d'una hora de durada.

Tal com ha exposat Gili i el conseller de Vida Cultural i Aparcaments, Valentí Closa, el documental va sorgir d'una necessitat d'ampliar el projecte 'Pioners de l'hoteleria, Les Escaldes 1900-1960', que es va exposar a l'Espai Caldes l'any 2021. I, tot i que en un primer moment s'havia de centrar en l'àmbit del comerç i el seu desenvolupament, finalment, es va acabar ampliant la seva visió. "Hem parlat amb dones que van néixer entre els anys 1935 i 1940" ha indicat Gili mentre afegia que el documental aprofundeix en diversos aspectes de la vida d'aquestes dones com la seva infantesa, la seva joventut o les tasques a les quals es dedicaven.

En aquest sentit, la mandatària comunal també ha assenyalat que la cinta té un marcat caràcter feminista i mostra com han evolucionat els drets i les llibertats de les dones al llarg dels anys. "Fa relativament poc temps la dona tenia un altre estatus. És important que els joves vegin com ha evolucionat la democràcia" ha apuntat Gili tot assegurant que és un "projecte il·lusionador, entranyable i que crea cohesió com a societat". Per la seva banda, Closa ha convidat els adolescents escaldencs a veure la filmació. "Penso que els joves poden descobrir coses interessants del seu entorn. Mirant el documental se sentiran identificats i tornaran a recuperar l'amor per Escaldes-Engordany" ha asseverat el conseller de Vida Cultural, qui també ha volgut destacar i reconèixer tota la tasca que s'amaga darrere del resultat final. "Tenim més d'una hora de gravació d'entrevista amb cada dona" ha indicat Closa.

Tal com ha anunciat Gili, els cinemes Illa Carlemany projectaran el documental per segona vegada el pròxim diumenge a les 12 hores. A més, la filmació es conservarà a l'arxiu de la parròquia per a tot aquell qui vulgui recuperar-la.

El projecte Caldes veurà la llum a la primavera

Davant d'una qüestió relacionada amb el projecte Caldes, Gili ha anunciat que pròximament es convocarà una petita presentació per a celebrar la finalització de les obres que fan referència a la zona entre la plaça Sant Anna i la plaça dels Safarejos. "Fins i tot podrem veure algun safareig amb aigua" ha avançat la mandatària comunal. Tot i això, Gili ha indicat que no serà fins a la primavera quan el projecte estarà del tot enllestit.