Escaldes recupera el pessebre vivent i hi inclou novetats

Andorra la VellaEl pessebre vivent d’Escaldes-Engordany torna aquest any després d’uns anys de no fer-se i ho fa amb importants novetats. Així, una "experiència immersiva i vivencial" o la música en directe seran dues de les innovacions que viurà l’espectacle que es trasllada també d’escenari fins al Prat del Roure arran de les obres a l’aparcament de l’església.

Tal com comenta el conseller de Vida Cultural d’Escaldes-Engordany, Valentí Closa, aquest any s’ha volgut recuperar aquest espectacle després que durant el mandat, per diferents qüestions, no s’hagi pogut celebrar. El fet que s’hagi de traslladar d’ubicació va fer pensar el comú en impulsar "una recreació" perquè es pugui mantenir, tot i fer-se al Prat del Roure, "l’ambientació" de la part alta. Es tracta, també "d’un homenatge a tots els pessebres vivents", que es podrà viure els dies 22 i 23 de desembre tant a l'interior de l’edifici del Prat del Roure com a l’exterior. Així, s’ha creat un audiovisual que traslladarà els visitants a la part alta i que els farà "entrar dins el pessebre vivent".

A banda d’aquest acompanyament audiovisual, hi haurà una altra novetat, com s’ha esmentat, la música en directe. Pel que fa a la representació en si, Irina Robles ha treballat per potenciar les escenes "més emotives i potents" potenciant especialment les dels oficis que Esteve Albert va recollir en la seva versió. Aquest dissabte i diumenge han començat els càstings per acabar de definir els actors que hi participaran i també es comptarà amb la implicació de l’esbart Santa Anna. En total, tal com recorda Closa, aquesta representació acaba movent entre 80 o 90 persones.

A més, es pretén que no sigui "un pessebre estàtic" a diferència del que passa en altres representacions que es fan a Catalunya. "El nostre és diferent", reivindica Closa, que afegeix que es vol també "acostar el pessebre a nous públics".

El conseller de Vida Cultural destaca que després d’haver recuperat durant el mandat moltes iniciatives vinculades amb la memòria històrica ara calia recuperar el pessebre, i ha reivindicat el fet que en el seu moment va ser "un precedent del Cirque du Soleil, ja que es va impulsar per portar turisme" cap a Escaldes-Engordany.

Tots aquells que en vulguin gaudir podran fer-ho en els dos passis del dia 22 de desembre i en els tres del 23, que estaran restringits a unes 150 persones. Posteriorment a l’espectacle, s’ha volgut mantenir el repartiment de vi calent entre el públic.