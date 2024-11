Escaldes reobre un carril de la carretera de la Plana

Escaldes-EngordanyAquest divendres el comú d'Escaldes va tallar carrils de la carretera de la Plana per perill de despreniment. Segons informa RTVA, un dels carrils ja és obert i els vehicles hi poden circular. Tot i això, un altre carril continua tallat per precaució. A més, s'han instal·lat unes barreres per protegir més la zona. El mur havia quedat lleugerament esquerdat, però el COEX i els bombers ja han solucionat el problema.