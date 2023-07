Escaldes: S'inauguren les terrasses a la zona Caldes

Andorra la VellaEls treballs per al projecte Caldes d'Escaldes-Engordany avancen a bon ritme i ja hi ha algun punt en què ja es pot entreveure quin serà el resultat final de la remodelació de la qual està sent objecte la part alta de la parròquia. Així, ara ja fa uns dies es va obrir un tram del passeig del riu, a tocar del pont d'Engordany, perquè hi puguin posar els bars i restaurants les terrasses durant l'estiu, tal com es va anunciar per part del comú. El tram obert és, de fet, l'únic en què hi ha terrasses.

Tal com informen des del comú, el que s'ha fet al passeig del riu és renovar el paviment posant-hi llambordes de diferents tipus i mides. Això, afegeixen des de la corporació comunal, s'ha fet per "embellir la zona i millorar l'entorn". En aquesta zona encara hi falten tots els tubs i aixetes esculturals de Javier Balmaseda així com les fonts i un dels safarejos que tindrà la zona Caldes.

De manera paral·lela, s'estan fent treballs a l'alçada de l'hotel Carlemany, on s'està ampliant el passeig del riu. D'aquesta manera, és previst que cap a finals d'aquest mes de juliol, aproximadament, arribin unes bigues que han de permetre fer la plaça del Madriu més gran. Cal recordar que és precisament en aquest espai on s'instal·larà l'escultura de grans dimensions de Balmaseda.

A més, segons la mateixa informació facilitada pel comú, a la plaça del Madriu també s'està treballant en el local tècnic que hi haurà a sota i que servirà per al funcionament de la font. A més a més, s'està enllestint la rasa que portarà l'aigua del riu a les aixetes que abocaran l'aigua als safarejos. Des de la corporació incideixen en el fet que aquesta aigua baixarà per gravetat i així s'evita un manteniment "costós i s'estalvia energia".

Cal recordar que l'actuació a la part alta d'Escaldes-Engordany ronda els cinc milions d'euros i que ha d'estar enllestida cap a finals d'any. Les obres van arrencar el mes de novembre i preveuen actuacions al passeig del riu i a les places dels Safarejos i del Madriu, a més de la instal·lació de l'estructura artística de Balmaseda.