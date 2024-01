Escaldes s'ofereix com aval a qui demani una hipoteca per un pis

Andorra la VellaRosa Gili ha explicat que un dels plantejaments que té la majoria comunal d'Escaldes-Engordany respecte a l'habitatge és la possibilitat d'avalar als ciutadans que vulguin hipotecar-se per comprar un pis. Això s'articularia posant avals perquè els compradors poguessin demanar les hipoteques, tal com ha explicat la cònsol d'Escaldes al programa Avui serà un bon dia de Ràdio Nacional,. Gili no ha especificat com es farien aquests avals ni qui podria gaudir-ne.

Gili ha indicat que "podem ajudar més amb els avals bancaris? Em consta que el Govern ho va fer una mica però es va quedar curt. Podem comprar un pis? Perquè donem una mica d'injecció d'esperança per a tota aquella gent que està patint".

Una altra opció que contempla la cònsol escaldenca és tenir tractes preferencials per als propietaris que no apliquin preus abusius als lloguers. En aquest cas, tampoc ha avançat quins serien els avantatges per aquests propietaris.