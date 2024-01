Escaldes suspèn les autoritzacions per construir nous edificis

Andorra la VellaEl comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat la suspensió de les concessions d’autoritzacions de noves edificacions a la parròquia. La mesura quedarà en vigor mentre no finalitzin els estudis de càrrega que s’estan desenvolupant per establir quanta gent hi pot viure en cada zona de la parròquia. I estarà en vigor fins que es faci la revisió del pla d’urbanisme en funció d’aquests paràmetres que estableixi l’estudi. L’acord ha estat aprovat per unanimitat ja que l’oposició ha votat a favor, demanant que el procés de l’estudi de càrrega i la revisió del pla d’urbanisme no s’eternitzi.