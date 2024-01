Escalé assegura la voluntat de Concòrdia de frenar el projecte de l'heliport

Andorra la VellaConcòrdia, partit de l'oposició, està valorant possibles accions legals per impugnar el polèmic projecte d'heliport a la Caubella, expressant creixents inquietuds entorn de les diferències substancials entre les especificacions inicials del projecte i la seva implementació real. A més, expressen el seu desconcert per l'elecció de la ubicació de l'heliport.

Cerni Escalé mostra el seu neguit en relació amb la capacitat projectada de les aeronaus, la proximitat a àrees habitades i l'impacte potencial en les condicions meteorològiques locals. En declaracions a La Clau, Escalé va expressar:

"si realment existeix aquesta discrepància, des de Concòrdia estem mirant la manera de poder frenar el projecte o que almenys hi hagi aquesta reflexió tècnica sobre la seva viabilitat, i també estem molt sorpresos per la ubicació que s'ha escollit per l'heliport"

En definitiva, Concòrdia subratlla que, si es confirma aquesta discrepància, buscaran vies per frenar el projecte o, almenys, impulsar una avaluació tècnica més profunda sobre la seva viabilitat.