Escalé opina que falta ser més "estricte" amb l'ús del català

Andorra la VellaEl conseller Cerni Escalé, líder del partit Concòrdia, ha pres la paraula en una intervenció destacada sobre la llei del català a Andorra, fent èmfasi en la falta de sancions imposades als infractors que no compleixen amb les regulacions lingüístiques. En la seva resposta, la ministra, Mònica Bonell va revelar que un total de 308 expedients sancionadors han estat oberts per sancions de la llei del català durant l'última legislatura, però no s'ha imposat cap sanció.

Bonell va respondre a les observacions de Cerni Escalé, destacant que si bé el percentatge d'ús del català ha augmentat en els darrers anys, hi ha àmbits socioeconòmics on el nivell d'ús del català encara és baix. La ministra va assenyalar que s'ha treballat especialment en la promoció del català en l'àmbit del transport públic.

Cerni Escalé va expressar la seva preocupació pel fet que, malgrat haver-se obert més de 300 expedients sancionadors, cap d'ells ha resultat en una sanció imposada fins ara. A més, va destacar que aquests expedients no han estat iniciats per la fiscalia, sinó a partir de denúncies particulars.

"Heu parlat de més de 300 expedients sancionadors oberts però, en canvi, de cap sanció imposada, crec que és una xifra prou rellevant, i no han estat tramitats d'oficis. Probablement amb una política estricta el nombre de queixes seria menor, jo en demano si els incompliments que les persones d'aquest país veiem cada dia en l'ús obligatori del català" ha afegit.