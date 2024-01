Escalé titlla de "mentida" que hi hagi un pacte d'estat per l'entrada a la UE

Andorra la VellaEn una declaració contundent a La Clau d’Andorra Difusió, Cerni Escalé, líder de Concòrdia, ha expressat la seva preocupació sobre la manca d’informació detallada en relació amb l’Acord d’Associació amb la Unió Europea. Escalé sosté que és crucial aprofundir en la comprensió de l’acord abans de prendre decisions finals, i afirma que és la decisió més important des de la constitució.

“A la gent que està a casa els hi diria de no votar pensant en el Govern, sinó en l’Acord d’Associació, perquè serà pràcticament tan important com la Constitució andorrana”.

Escalé diu que és “mentida” que aquest sigui un pacte d’estat, ja que tres dels quatre partits de l’oposició no han estat partícips en les negociacions. Amb això, subratlla la importància de considerar els diversos punts de vista i assegura que l’objectiu principal ha de ser avaluar si aquest Acord d’Associació és beneficiós o no per Andorra. De fet, creu que no s’ha d’instaurar el discurs de la por per no entrar a la Unió.

En la seva declaració, Escalé demana a Govern una explicació exhaustiva sobre els beneficis potencials de l’acord, però també insisteix en la necessitat de discutir obertament els riscos associats. Afirmant que el públic mereix una visió completa, el líder de Concòrdia destaca la importància d’un debat informat i transparent sobre aquesta qüestió crucial per al futur del país.