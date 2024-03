Escassetat del medicament per a diabètics Ozempic perquè es fa servir per aprimar-se

Andorra la VellaDes de fa un mes no se serveix a Andorra cap unitat d'Ozempic. Aquest medicament, indicat per a la diabetis perquè ajuda a reduir els nivells de sucre a la sang, té com a efecte secundari un efecte de sacietat que fa disminuir el menjar i que s'està utilitzant a nivell mundial com a sistema d'aprimar-se. A Andorra, Govern ja va decretar que no es cobriria aquest medicament a qui no tingués una diabetis diagnosticada, però el problema ja no és interior (també va haver-hi un gran consum dins del país de gent que es vol aprimar) sinó que directament no arribe dosis ni de França ni d'Espanya. Fonts farmacèutiques han indicat que fa uns dies el ministeri els va fer arribar un comunicat on indiquen que no hi haurà Ozempic fins al segon trimestre d'enguany. Vol dir, com a mínim, fins a l'abril. Els països veïns es troben també amb falta d'estoc i, per tant, a Andorra no hi ha cap possibilitat que arribi amb la saturació de demanda.

Les mateixes fonts han comentat que abans que es tallés fa un mes qualsevol subministrament, en els mesos passats ja era de mínims. Dues, tres o quatre unitats per farmàcia que duraven res. Es recomana als diabètics que prenguin com a alternativa el Rybelsus que també ajuda a reduir el nivell de sucre a la sang. El problema de l'alternativa es troba en què sovint provoca problemes gastrointestinals i els pacients prefereixen l'Ozempic, tot i que és un injectable típicament per a diabètics.