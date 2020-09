L'escola andorrana d'Encamp només haurà de buscar lloc per al menjador i l'esbarjo

La ministra d'Educació, Ester Vilarrubla, ha confirmat que cap alumne de l'escola andorrana d'Encamp es veurà afectat per l'actuació d'urgència que s'haurà de realitzar al centre per per reforçar el mur que sosté l'edifici.

Vilarrubla ha explicat aquest dimarts a la tarda després de reunir-se amb representants del col·lectiu, que " tots els alumnes podran fer classes a l'edifici i juntament amb el comú d'Encamp s'estan estudiant possibles ubicacions per acollir el menjador i l'espai d'esbarjo", els únics espais que de manera temporal hauran de buscar una nova situació.

Tot plegat, després de l'anunci d'aquest matí del ministre d'Ordenament Territorial hagi licitat les obres de reforç del mur ancorat a l'escola andorrana de segona ensenyança de la Vall d'Orient, a Encamp, en la modalitat d'emergència.