L'escola "rural" d'Encamp

El ministeri d'Ordenament Territorial ha informat aquest dimarts que les obres de reforç del mur de l'escola andorrana de segona ensenyança de la Vall d'Orient, a Encamp, avancen a bon ritme i ja s'han instal·lat els nous ancoratges a la infraestructura. Per aquest motiu, a partir del dilluns vinent els usuaris del centre podran recuperar amb plena normalitat i seguretat les dependències de l'interior de l'edifici que havien quedat temporalment inutilitzades, entre les quals hi ha diverses aules, el menjador i la cuina. Així, a finals d'aquesta setmana es procedirà a la neteja dels espais i dilluns s'hi recol·locarà el material.



Tot i que estava previst que les obres acabessin a finals d'any, finalment des del ministeri que encapçala Jordi Torres s'ha posat en relleu que s'han pogut reduir els terminis. La resta de tasques que cal fer, com destensar els ancoratges anteriors o tornar a col·locar l'empedrat que recobria el mur, es reprendran la setmana vinent i s'allargaran unes setmanes. Per això, fins al mes de gener s'haurà de mantenir l'itinerari provisional d'entrada i sortida del centre i no es podrà utilitzar el pati fins aleshores. Mentrestant, els alumnes s'han dividit per cursos i s'han assignat parcel·les del camp de davant del centre, on normalment hi pastura el bestiar. Així, aquests comparteixen oci amb vaques i vedells.



Les obres en la infraestructura tenen com a objectiu reforçar la seguretat estructural. La intervenció s'ha basat en la construcció d'una nova filera d'ancoratges i bigues metàl·liques que s'adossen sobre el parament del mur. També s'ha instal·lat un sistema per drenar l'aigua que pugui acumular-se rere la paret.

Els treballs que s'estan duent a terme a l'escola andorrana d'Encamp. / SFG