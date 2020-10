Les escoles, un espai "segur" per als infants

L’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros, ha clos aquest dilluns les visites a les escoles que depenen del sistema educatiu espanyol amb una trobada amb l’equip directiu del col·legi Sagrada Família. Ros ha destacat que ha pogut comprovar que “s’ha fet una excel·lent feina” tant a la Sagrada Família com a la resta de centres i que el que s’està veient és que “a l’escola els nens i nenes estan segurs”, és a dir, que des del punt de vista epidemiològic el “nivell de seguretat” és molt alt. L’ambaixador espanyol ha volgut subratllar, també, “l’esforç addicional” que han hagut de fer els professors per poder-se adaptar a fer classes a distància en cas que sigui necessari.

L’ambaixador d’Espanya a Andorra ha visitat el centre escaldenc acompanyat de l’equip directiu que li han comentat que a hores d’ara hi ha una classe confinada d’infantil. En aquest sentit, la directora de l’escola, Meritxell Vidal, ha explicat que un cop es va confirmar el contagi el primer que es va fer va ser posar-se en contacte amb les famílies i ara la tutora segueix els alumnes per via telemàtica, per “fomentar al màxim que l’aprenentatge no s’atura”. De fet, el centre ha programat l’educació a distància seguint diferents criteris segons els infants siguin més o menys grans. En aquest sentit, per als més petits es fan contactes telemàtics més breus, ja que els costa més poder estar atents molta estona en una sola cosa i, en canvi, els més grans tenen uns horaris per poder seguir les classes en línia en cas que hagin de ser confinats.

A més, Vidal ha explicat que des del mes de juliol es va treballar per dividir els espais i evitar que hi hagi el mínim de contacte possible entre els infants que no formen un grup classe. Així, s’han buscat nous espais per a patis, s’han desdoblat grups “per garantir el protocol i donar una atenció més personalitzada”, s’han organitzat les entrades de tal manera que els nivells no es creuen i també s’ha treballat perquè als menjadors hi hagi torns i fins i tot hi ha grups que dinen a la pròpia aula, ha explicat Vidal.

La directora ha destacat que quan es va haver de confinar la classe de P4 la setmana passada el que van constatar és que hi ha “moltes preguntes dels pares” que plantejaven, sobretot, “la incertesa” sobre com aniria el confinament o com s’havien d’organitzar, entre d’altres.