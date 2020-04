Les escoles no tornaran a l'activitat abans de l'1 de juny

Per donar resposta a les persones que hagin de començar a treballar, i tenint en compte que les escoles i guarderies encara no estaran obertes, el Govern ha previst un servei de guardes d'infants. En aquest sentit, Espot ha puntualitzat que és "molt difícil" que les escoles i les guarderies reobrin abans de l' 1 de juny ja que caldrà veure l'evolució dels contagis, i no ha volgut pronunciar-se amb més detall sobre la represa del curs escolar. Per tant, a partir de dilluns, o com a molt tard dimarts, hi haurà aquest servei de cura dels infants que durà a terme personal d' Educació i que es faran en centres escolars del sistema educatiu andorrà. A partir d'aquest dissabte ja hi haurà un formulari a la web d'Educació perquè els pares es puguin inscriure en aquesta proposta, que tal com ha puntualitzat Espot funcionarà per torns i en un horari diferent a l'escolar, per adaptar-se a la realitat laboral dels pares. Només serà per als infants que ja vagin a escola i pel que fa als més petits, el Govern està en contacte amb els comuns per veure de quina manera es pot donar resposta a aquestes necessitats. De totes maneres, en un principi en què no hi hagi aquest servei en marxa, Espot ha recordat que les famílies amb fills menors de 14 anys a càrrec que hagin de treballar els dos membres de la parella poden acollir-se al permís retribuït que es deriva de la primera llei òmnibus. Per poder donar resposta a les persones amb una persona gran o discapacitada a càrrec, es potenciarà la mobilització del personal d'Afers Socials i es reforçarà el servei d'atenció domiciliària.

Espot ha volgut incidir que aquestes mesures es prenen des de "la perspectiva de la prudència i cautela" i ha apel·lat els ciutadans que reprenguin l'activitat a prendre les mesures sanitàries que es recomanen, mantenint el distanciament social.