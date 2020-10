Algunes escoles podran obligar a dur mascareta els alumnes a partir dels sis anys

La darrera compareixença de les autoritats per actualitzar les dades sanitàries, aquest divendres, ha tingut un esment especial, durant el repàs que refereix a la situació del món educatiu, a l’escola andorrana de maternal i primera ensenyança d’Andorra la Vella, on hi havia 15 de les 23 aules amb alguna afectació per la Covid. Per aquest motiu s'ha decidit que les vuit aules que no ho estaven, siguin objecte d’un cribratge voluntari entre aquest cap de setmana i dilluns de tal manera que es pugui garantir que en l’inici de les classes la setmana vinent, després del període de vacances escolars, no hi hagi cap cas.



El portaveu del Govern, Eric Jover, ha puntualitzat que set de les classes afectades es troben en la fase final de la recuperació ja que en aquests dies els integrants d’aquestes aules estan sent objecte d’una segona TMA per comprovar si són negatius. Així, s’espera que dilluns puguin dur a terme activitat lectiva presencial les vuit aules no afectades i aquestes set, 15 en total.



El ministre també s’ha referit a noves mesures que s’han implementat, via decret, algunes de les quals afecten les escoles. Així, s’ha establert l’obligació que els alumnes majors de vuit anys hagin de dur mascareta a classe i es fa una recomanació perquè aquest port sigui a partir dels sis anys. A més, el decret fixa una excepció: als centres on hi hagi una major incidència del virus la recomanació que els majors de sis anys portin mascareta esdevindrà una obligació.