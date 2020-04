Les escoles es reinventen per acompanyar els alumnes

"Intentem organitzar activitats que puguin ser enriquidores pels alumnes perquè puguin ser més autònoms sense que això suposi una despesa per la família". D'aquesta manera, la presidenta del Sindicat de l'Ensenyament Públic Andorra (SEP), Anna Mundó, descriu la tasca de reinvenció que estan duent a terme els centres educatius i els docents en aquest període de confinament per tal de no perdre temari i poder donar resposta als alumnes. Tot i estar força organitzats i haver trobat alternatives "originals" que mantenen els contactes entre alumnes, Mundó assegura que la primera setmana va ser molt complicada.

D'aquesta manera, els alumnes mantenen el mateix horari lectiu que abans però des del sindicat reconeixen que pel sector suposa molta més feina. "Es fan moltes més hores que abans", ha declarat la presidenta del SEP, qui ha indicat que han hagut de refer tot el material que tenien fins a final de curs. "L'avaluació ha de continuar i s'han de buscar estratègies diferents". A més, ha afegit que tot aquest treball s'ha de fer en un ambient diferent amb les famílies per casa.

Per altra banda, ha explicat que tots els mestres i sobretot els tutors, estan fent "una feina brutal" ja que cada dia estan en contacte amb els alumnes. En aquest sentit, "les tutories són una constant". Un dels altres temes que s'està intentant garantir és la inclusió i la igualtat entre els alumnes a través d'activitats que treballin habilitats transversals com la socialització. "El que poden trobar a faltar més els alumnes és el contacte físic, veure els amics...". Per aquest motiu, Mundó ha manifestat que l'ideal seria poder tornar a les escoles a principis de juny per poder fer un mes "normal" abans d'acabar el curs perquè els alumnes puguin tornar a agafar la rutina. No és tan important l'aprenentatge o el material lectiu com la salut mental i física dels alumnes, ha comentat la presidenta, qui ha indicat que després de tants anys d'escolaritat, un mes a casa no farà perdre tot el que s'ha pogut aprendre fins al moment.

En la mateixa línia, Jordi Torné, cap d'estudis de l'escola de segona ensenyança d'Ordino, ha reiterat el fet que un dels assumptes que més els preocupa és la igualtat i la inclusió. "Intentem fer activitats que tothom pugui entendre" perquè, segons ha comentat, "de portes a dins les famílies són molt diferents i no podem oferir l'equitat d'estar a l'escola, on tots són iguals". Per aquest motiu és molt important l'equip de psicopedagogia dels centres i dels tutors, els quals estan molt atents als alumnes per vigilar els seus estats anímics.

Si bé els alumnes segueixen les mateixes classes, des del centre d'Ordino asseguren que han modificat una mica l'horari i han desbloquejat dues hores al migdia en comptes d'una com tenien. "Hem adaptat horaris perquè les famílies puguin estar una estona junts". A banda, algunes escoles també han creat una sèrie de normatives pels alumnes ja que consideren que no és senzill seguir una rutina des de casa. Torné ha explicat que, per exemple, han instaurat que s'han de connectar sempre amb càmera i han d'estar asseguts en una taula. "Les eines en línia ens ajuden a poder estar disponibles durant tota la sessió". Per tant, ha comentat que hi ha professors que es connecten al principi i altres, en canvi, ho fan durant les sessions, amb l'objectiu de controlar els alumnes. A més, sempre "hem d'estar disponibles durant la franja horària reservada pels dubtes que puguin sorgir".