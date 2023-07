Esgotades les accions populars d'Unnic

Andorra la VellaJocs SA, la societat que gestiona i explota el centre d’oci integral Unnic, que inclou el Gran Casino d’Andorra, ha reservat la totalitat de les accions populars emeses el passat 12 de juny. No obstant això, i fins al 31 de juliol, es continuaran admetent reserves que quedaran en llista d’espera.

En total s’ha emès un paquet de participacions denominades de classe B equivalent al 10% del capital social de la companyia per un import de 6 milions d’euros, o el que és el mateix, 6.000 accions a raó de 1.000 euros cadascuna. Les persones físiques o jurídiques que han fet la reserva formalitzaran en les pròximes setmanes i, fins finals de setembre, l’adquisició dels títols sol·licitats, és a dir, s’executaran les transferències i la firma de la documentació per finalment passar per Notaria. Serà llavors quan els nous accionistes rebran el certificat que els acredita com a titulars de les accions que hagin comprat.

Pel que fa a l’emissió d’accions de classe A, per a inversors a partir de 150.000 euros, el procés de reserva continua obert i s’han començat a fer reunions informatives i reserves. Cal recordar que l’import del capital posat al mercat en participacions de classe A ascendeix a 11,4 milions d’euros.

A part dels nombrosos avantatges exclusius per als nous accionistes de Jocs, SA, la societat repartirà un mínim del 50% del resultat en dividends. El rendiment mitjà previst s’estima al 6,82% a partir del quart any. En aquest sentit, es preveu que els accionistes comencin a rebre beneficis el 2026 i fins al final de la llicència, actualment de 17 anys, ampliable en 20 anys més.

Amb l’emissió de les accions populars Jocs SA compleix l’obligació establerta al plec de bases del concurs internacional que va convocar el Govern d’Andorra per a la concessió de la primera i única llicència de casino del país i que va guanyar la companyia andorrana.