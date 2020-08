L'esllavissada a la Portalada es va produir pel mal estat dels ancoratges

El dilluns dia 10 d'agost farà un any de l'esllavissada a la zona de la Portalada que va obligar a tallar la carretera d'accés amb Espanya durant unes hores. Gairebé un any després, el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, s'ha desplaçat fins a la zona per explicar el cost total que s'han gastat fins ara juntament amb el que es gastaran amb la fase 1, que es preveu que estigui enllestida l'agost de l'any vinent, i que en total arribaria als 6 milions d'euros. Tot i així, ha indicat que fa una setmana que la companyia asseguradora del Govern va fer una reclamació als propietaris pels treballs que s'havien fet a la Portalada. "Euroconsult ens va fer un informe que ens deia que la causa principal de l'esllavissada va ser la falta de manteniment de tots els encoratges". Aquest estudi, en principi, faria responsable a la propietat del terreny, ha comentat Torres, qui ha afegit que no sap com respondrà la propietat i també ha volgut deixar clar que el comú de Sant Julià de Lòria no hi té cap mena de responsabilitat.

Les despeses durant aquest primer any han estat aproximadament de 800.000 euros, "uns 625.000 euros per l'execució d'obra i 175.000 euros de direcció de projecte". Tal com ha subratllat el titular de la cartera d'Ordenament Territorial, el següent pas és la fase 1 del projecte que s'iniciarà el dia 24 d'agost i que té una durada prevista de dotze mesos. "Aquests treballs d'estabilització tindran un import de 4,8 milions". Quant als treballs, Torres ha comentat que "consisteixen a estabilitzar la zona sud i la zona nord fixant-ho amb malles de triple tensió" i també en posar seguretat als ancoratges que hi ha actualment que són provisionals i que s'han de reforçar. A més, en aquesta primera fase també "es farà un mur definitiu de sosteniment".

Durant aquest any que duri aquesta primera fase s'aniran auscultant els moviments de la part central, la qual "no representa cap risc", i que s'estabilitzarà en la segona fase. "S'haurà de veure on està la fissura dins el terreny i ara mateix amb els sistemes que tenim no ho sabem", ha remarcat Torres, qui ha afegit que les auscultacions al terreny i el manteniment dels nivells de les fases per la carretera es mantindran com fins ara. Sobre aquesta fase 2, el ministre no ha volgut detallar en què consistiria ni tampoc quan començaria i s'acabaria, ja que "fins que no executem aquesta fase 1 no podrem definir els treballs de la fase 2 i un cop definits podrem dir l'acabament". Aquesta fase 2, seria ja la darrera del projecte.

Finalment, Torres ha recordat que al mes de maig es va fer una modificació del reglament de construcció sobre com s'havia d'actuar amb els desmunts. "Pensem que aquesta modificació és bona per evitar que en el futur ens puguem trobar amb situacions com la de l'agost de l'any passat".