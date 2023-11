Un espai per resoldre els malestars dels joves

Andorra la VellaLa Consulta Ràpida d'Adolescents en Crisi (CRAC) va néixer el 2016 de la mà dels serveis de Joventut del comú d'Andorra la Vella i de salut mental del SAAS. La voluntat, ser un punt on joves, famílies i fins i tot professionals puguin expressar els seus neguits relacionats amb la salut mental i alhora un espai per a la detecció prèvia a l'orientació. "És molt determinant que vinguin per iniciativa pròpia", subratlla Yolanda Blanco, la psicòloga que s'encarrega d'aquest servei, ja que defensa que quan aquestes problemàtiques arriben a l'hospital "ja ha esclatat alguna cosa" i, per tant, el fet que aquells que tenen algun malestar prenguin la iniciativa de fer una consulta al CRAC "ja és un pas" molt important. El servei s'ofereix tots els dimecres al Rusc i més enllà del treball individual, també són diverses les propostes que s'han impulsat per al treball col·lectiu i molt especialment perquè hi hagi un espai de reflexió, tal com defensa Blanco.

Durant el primer semestre de l'any el CRAC ha atès de manera individualitzada catorze persones, de les quals nou joves (sis noies i tres nois), una xifra superior a la de l'any passat quan van ser vuit les persones que van fer servir aquesta consulta individual. Normalment, el perfil més habitual entre els joves és el d'una noia de la franja d'edat que va dels dotze als catorze anys. I quins són els problemes més habituals? Blanco detalla que el que "més ha vist" són dols migratoris, és a dir, nouvinguts amb dificultats d'adaptació; estats d'ànims baixos i aïllament; ansietat o depressió i trastorns alimentaris.

El fet que també siguin habituals les consultes de famílies, com per exemple aquelles amb fills majors d'edat sobre els quals demanen orientació, va fer que l'any passat s'obrís un espai mensual "de reflexió compartida" sobre aspectes com per exemple "què és evolutivament apropiat, factors de risc, recomanacions, mites..." Aquests grups han anat creixent i ja esgoten les places disponibles, amb la qual cosa ara es vol plantejar si s'amplia aquesta proposta en què els pares i mares també tenen un espai per compartir neguits.

Sobre la taula hi ha sovint aspectes que avui en dia són objecte de debat arreu com la sexualitat, el gènere, què consumeixen els joves a les xarxes, la pornografia o l'aïllament. Blanco manifesta estar "molt preocupada" per la qüestió de la pornografia, ja que creu que ens ha d'alarmar que en consumeixin, ja que "no poden discernir alguna cosa que no coneixen" com és la sexualitat i no tenen cap filtre quan consumeixen continguts pornogràfics. De fet, lamenta que a través, per exemple, del mòbil hi ha "molts riscos que els adults no coneixem". "Donar un mòbil a una criatura de deu-dotze anys és superperillós", alerta, i lamenta que al final molts pares acaben cedint per la "pressió social". A través de les pantalles els joves consumeixen pornografia, continguts violents o 'fake-news' sense cap mena de filtre i un altre aspecte que lamenta és la "sexualització de la infància". També posa el focus sobre el fet que abans de consumir pornografia els joves fan ús de Netflix o Youtube on es dona aquesta sexualització . "Estem vulnerant els drets dels infants i els estem sexualitzant", conclou l'experta, incidint en la necessitat que hi hagi espais de reflexió en què aquestes temàtiques es plantegin, així com d'altres com poden ser les autolesions que van en augment entre els joves o el consum de drogues, alcohol, tabac o begudes energètiques.

Quant a l'aïllament, la psicòloga manifesta que les pantalles el potencien i assegura que és una qüestió generacional. Considera que caldrà estudiar encara l'impacte de la pandèmia en aquest aïllament dels joves (un fet que preocupa molt les famílies), ja que va potenciar que es poguessin quedar a casa facilitant "paral·lelament la sortida al món digital" i constata que el que fa falta són espais que siguin promoguts com a alternativa als joves, perquè els llocs públics estan "restringits" i "la trobada al carrer no té sentit".

Precisament, el CRAC vol ser un "factor de protecció", que promogui la "percepció de suport emocional i social". I en el marc d'aquest treball es promouen espais grupals com l''Ansie-QUÈ?' en què es parla "bàsicament" de l'ansietat en trobades un cop al mes. Es fa "un acompanyament grupal promovent el suport entre ells" on el que es busca és "col·lectivitzar el malestar". I també s'ha impulsat l''ExpressART' . Es tracta d'espais en què es treballa l'ansietat o altres malestars a través de l'art i en què també es potencia la visió dels espais culturals com a llocs de cura. Aquestes propostes, també, tenen una demanda a l'alça.