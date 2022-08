Espanya crea una llei per poder multar els youtubers que viuen a Andorra

MadridEl govern espanyol ha aprovat recentment una nova Llei de Comunicació audiovisual per a qui emeti continguts per a públic espanyol, la qual afecta de manera directa a influecers i streamers, fins i tot a aquells que resideixen fora del territori espanyol. Segons la major part dels mitjans espanyols, la llei s'ha fet per anar contra els youtubers espanyols que viuen a Andorra. Es crea un registre dels que emetin per a Espanya on els youtubers, visquin o no en l'Estat veí, s'hauran d'apuntar. I quan el Govern espanyol consideri que no han actuat correctament els podrà multar directament sense haver de multar primer la plataforma per la qual han emès o treure'ls del registre.

Espanya ha fet tot el possible perquè aquesta llei afecti els creadors espanyols que se n'hagin anat a Andorra i, de retruc, a altres països. I no hi ha forma d'escapar-se perquè dins del registre s'ha d'estar si a l'inici de la carrera professional s'ha realitzat contingut a Espanya o si es té algun tipus d'empresa o qualsevol vincle amb l'economia espanyola. Tots els youtubers d'origen espanyol estan afectats i per aquesta llei se'ls considera 'establerts a Espanya' encara que actualment ni tan sols resideixin a Europa.

L'Estat podrà intervenir directament en què continguts es poden o no es poden emetre en les plataformes d'emissió de vídeo. A més també pretenen regular l'equilibri en la publicitat comercial, ja que ara els agents publicitaris estan anant-se'n tots a Internet, deixant de costat els mitjans tradicionals. A través d'aquesta llei, Espanya podrà multar a qualsevol creador de contingut directament, sense haver de passar per la plataforma anteriorment, perquè se'ls considerarà prestadors de serveis audiovisuals com si fossin una ràdio o una televisió més.