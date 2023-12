Espanya decreta un registre pel qual podrà sancionar 'youtubers'

Andorra la VellaEl govern espanyol acaba d'aprovar un Reial decret que crea aquest nou registre on s'hi hauran d'inscriure els youtubers i influencers de gran repercussió. Això inclou tant els que viuen a Espanya com als que van començar la seva activitat o tenen vincles amb el país veí.

La norma es va fer famosa perquè es va crear precisament per poder actuar contra els youtubers espanyols que s'han desplaçat a viure a Andorra i poder-los embargar en cas d'incompliment d'una sèrie de normes. Hi havia el dubte de qui estava afectat per l'obligació d'entrar en aquest registre 'd'especial rellevància". Ja hi ha xifres: facturació de mig milió d'euros o dos milions de seguidors en alguna plataforma.

Hi haurà tota una sèrie de normatives que caldrà complir o el youtubers podrà ser multat amb sancions entre 60.000 i 1,5 miliions en cas d'incompliments greus i 10.00 en els casos lleus

L'obligació de registrar-se afecta a "Si tens la teva seu central a Espanya. Si encara que vives fos d'Espanya, la presa de decisions es realitza a Espanya i part del personal implicat treballa a Espanya. Si l'influencer, youtuber o streamers va iniciar la seva activitat inicialment a Espanya encara que no visqui actualment a Espanya, però mantingui qualsevol vincle amb l'economia d'Espanya. Per exemple, que tingui un habitatge o un compte bancari a Espanya (és a dir, alguna cosa de poder embargar-te).

El Rubius, TheGrefg, Auronplay, Vegetta777, Lolito, Ampeter o Willyrex són alguns dels youtubers residents que estarien afectats per aquesta normativa.

A més, inclou un termini exprés de dos mesos perquè "els usuaris d'especial rellevància que emprin serveis d'intercanvi de vídeos a través de plataforma" entrin a formar part d'aquest registre. Aquestes plataformes de vídeo abasten des de TikTok i Instagram a Youtube i Twitch.

L'últim serrell és determinar quin criteri s'utilitzarà per a determinar qui és un "usuari d'especial rellevància". Aquest dimarts es va tancar la consulta pública oberta pel Ministeri de Transformació Digital perquè el sector es pronunciés sobre quin llindar creia raonable per a aquesta vigilància, que serà duta a terme per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). En la consulta pública se situava en 500.000 euros de facturació a través d'aquesta activitat i dos milions d'usuaris en la plataforma en la qual es desenvolupi la seva activitat.

Fonts governamentals han traslladat que l'aprovació del Reial decret, que prové d'una directiva europea, es farà quan s'acabin de revisar les aportacions, un termini que s'emplaça en un futur molt pròxim, amb el que podria dur-se a terme en els primers Consells de Ministres de l'any que ve.