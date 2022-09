Espanya es fa ressò de l'enduriment de la condició per a nous youtubers que vinguin a Andorra

Andorra la VellaDiferents mitjans espanyols s’han fet ressò de l’enduriment de les condicions que s’aplicaran a Andorra pels estrangers que vulguin residir a Andorra com a professionals per compte propi o amb residència sense l’opció de treballar (passius). Xavier Espot va fer públiques durant el debat d’orientació política les noves xifres de les aportacions per als futurs residents d’aquests tipus. Concretament, els forans que vulguin establir-se per compte propi passen de pagar 15.000 euros d’aportació a 50.000. Pel que fa als residents passius l’increment és encara molt més gran. Passa de 400.000 euros, a aportar entre altres amb adquisició d’una propietat immobiliària o bons de l’Estat, a 800.000 euros. Al mateix temps, l’aportació dels residents passius estarà limitada respecte al sector immobiliari per evitar que encara creixi més la bombolla actual. Un dels youtubers residents, Wall Street Wolverine, també ha fet públic a través de les xarxes el canvi de les condicions.