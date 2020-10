El turista espanyol i de proximitat, principals visitants d’Ordino a l’estiu

Ordino valora molt positivament la campanya d'estiu 'Paradís de cims' que es va llençar com el primer pla de xoc per la situació generada per la Covid-19. Degut a les restriccions que tenien alguns països a l'hora de viatjar, la campanya es va enfocar per atraure un turisme de proximitat i segons apunten des del comú, els resultats ho confirmen. Així, entre el juliol i el setembre, 6.597 persones van passar per l' oficina de turisme de la parròquia, ubicada a la Casa de la Muntanya. Més concretament, al juliol hi va haver 1.411 visitants, un 64% de les quals eren espanyols, un 20% francesos, un 15% andorrans i un 1% d'altres països. L'agost va ser el mes de més activitat, amb 4.222 turistes, amb un 84% d'espanyols, un 9% de francesos, un 5% d'andorrans i un 2% provinents d'altres territoris. Ja finalment al setembre, van ser 964 les persones que es van apropar a l'oficina de turisme, amb la mateixa dinàmica que durant l'estiu. Un 80% dels visitants van ser espanyols, un 15% francesos i un 5% andorrans.

Pel que fa a les activitats que han tingut una major demanda durant aquest estiu destaquen el viatge amb telecabina i l'excursió a Tristaina a la zona d'Arcalís; la Ruta del Ferro; el recorregut familiar dels Tamarros; el joc de pistes el 'Misteri de la 8a Clau'; i les excursions al Parc natural de la vall de Sorteny. Des del comú apunten que al parc de Sorteny, el turista principalment anava a visitar l'estany de l'Estanyó, el mirador del Grau de la Llosa i els pics amb els Estripagecs.

Després de l'estiu, i seguint amb el pla de la majoria comunal per dinamitzar la parròquia, el comú ha informat que el 8 d'octubre es van tornar a reunir els membres de la taula de dinamització per tractar les properes accions del pla, les quals s'anunciaran pròximament.

Línia d'autobús Sorteny-Arcalís

D'altra banda, també es va posar en marxa la nova línia d'autobús per l'estiu que sortia del Serrat i anava fins al Parc natural de Sorteny i d'Arcalís, perquè els visitants no es desplacessin amb el vehicle propi. Així, durant el juliol el van utilitzar 2.469 persones, a l'agost 4.164 i al setembre 2.651, fent un total de 9.284 usuaris durant tot el període estival. Tot i així, des del comú recorden que durant el mes de juliol només estava autoritzat el 50% de l'aforament de l'autobús i ja a l'agost i al setembre hi va haver un 75% d'aforament.