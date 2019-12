Els espanyols, més pessimistes que optimistes de cara al 2020

Per primera vegada en els darrers cinc anys, els espanyols que són pessimistes respecte a l'any entrant, el 2020, ja superen als que ho veuen amb optimisme: un 35% creu que serà pitjor que el 2019, davant el 29% que pensa que serà millor. Per altra banda, un 33% opina que serà igual que aquest any. Aquesta és una de les conclusions de l' enquesta 'Fi d'Any', de Gallup Internacional, en la qual Espanya participa a través de Sigma Dos, que confirma una tendència que es va iniciar el 2015: els espanyols pessimistes són majoria.

No es tracta d'una excepció en el context europeu, ja que la UE és la segona regió més desmoralitzada del món per darrere de l'Orient Mitjà. Un 59% dels italians són pessimistes, a França hi ha un empat entre els dos en un 24% de la població, i Polònia presenta xifres similars a les espanyoles. Tot i així, els espanyols es troben desesperançats tan sols en l'àmbit col·lectiu, ja que des del punt de vista individual, un 72% de la població assegura sentir-se feliç o molt feliç. En aquest aspecte, Espanya es troba per sobre de la mitjana mundial, que és del 69%. La directora de Sigma Dos, Rosa Díaz, ha explicat aquesta paradoxa manifestant que l'índex global d'esperança reflecteix la situació política i econòmica, i que l'índex de felicitat mostra les percepcions personals que estan relacionades amb la forma de ser dels habitants de cada país.

L'enquesta, realitzada a més de 45.000 persones de tot el món, reflecteix que els ciutadans més optimistes es troben a Nigèria, el Perú, Albània, Kazakhstan i Armènia, mentre els més pessimistes són els del Líban, Hong Kong, Jordània i Itàlia.