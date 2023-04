Els espanyols posen un '6' de valoració a Andorra

Andorra la VellaUna enquesta realitzada pel portal Electomanía ha recollit la valoració que fan els espanyols dels països del seu entorn. Andorra ocupa el segon lloc amb una nota superior al 6, mentre que el primer lloc l’ocupa Portugal a qui els espanyols li posen un 8 com a mitjana. El tercer lloc és per a França que també supera el sis, lleugerament per sota d’Andorra, mentre que el país que pitjor valoren els espanyols és el Marroc amb un 4. El penúltim és Gibraltar, que por poc no arriba al 5, i l’avantpenúltim, unes dècimes per sobre del Penyal, és el Regne Unit que per molt poc supera l’aprovat.