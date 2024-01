Esperar dos anys d'haver recuperat el carnet és indispensable per esborrar els penals d'una alcoholèmia

Andorra la VellaUn dels dubtes que podia haver-hi respecte a les condemnes penals per alcoholèmia, quan es tracta d'un delicte menor, és quan queden esborrats els penals. Les alcoholèmies són, de llarg, el delicte més comú a Andorra. Els penals, fins i tot per delictes de perfil baix, tenen conseqüències greus en les persones que els mantenen perquè afecta a temes com la recerca de feina.

Un home que havia estat condemnat com a autor responsable d’un delicte menor de conducció de vehicle automòbil amb un grau d’alcoholèmia superior a 0,8 g/l/s va demanar que se li traguessin els penals. Havia estat condemnat a la pena d’un mes d’arrest nocturn condicional, amb un termini de suspensió de la condemna de 2 anys, la pena de deu mesos de privació del permís de conduir i al pagament de la multa d’un import de 300 euros.

La sanció i el pagament de la multa va tenir lloc el 30 de juny del 2021 i la prohibició de conduir s'allargava fins el 25 d'abril del 2022. Quan va arribar juliol del 2023, l'home considerava que ja podia demanar que se li esborressin els penals. Per als delictes menors es fixa un termini de dos anys i no haver comès cap delicte en aquest període.

La Justícia, en primera i segona instància, ho veu diferent. Considera que el termini de dos anys per eliminar els penals no comença quan s'imposa la pena, sinó que es recupera el carnet de conduir. Per tant, es fixa que l'home no estarà rehabilitat fins l'abril del 2024, dos anys després que li tornessin el carnet.