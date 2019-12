L'esperit del Nadal arriba a la Gavernera

Per catorzè any consecutiu, els socis de l'Associació Andorrana de Vehicles Antics (AAVA) organitzen una sortida solidària amb els infants del Centre d'Acolliment de la Gavernera amb motiu de les festes nadalenques. Segons ha declarat el president de l'AAVA, Lluís Dejuan, aquest és un acte especial, ja que "gràcies a les aportacions dels socis podem fer, any rere any, els regals de Nadal als infants". El sistema és molt senzill. La direcció del centre demana als joves quin és el regal que volen rebre i, des de l'associació, "sempre intentem que siguin coses útils", ja sigui "material per a l'escola o per vestir", intentant defugir de les joguines excepte per als més petits.

En aquesta ocasió, s'han reunit al voltant d'una trentena de vehicles, "el que suposa un centenar de socis", i s'ha traçat un recorregut que s'ha iniciat al restaurant Viena, passant per Santa Coloma i visitant el centre d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, indret on s'ha fet una petita parada al Centre comercial Illa Carlemany "perquè la gent pugui fer fotos als cotxes". Posteriorment, infants i socis s'han dirigit cap a la Gavernera, on se'ls ha fet entrega dels regals demanats.

Dejuan ha destacat com a aspecte important de la diada la interacció que tenen les nenes i nens amb els vehicles, ja que "cadascú tria al que li ve de gust pujar". Per tant, durant tot el dia "ells són els protagonistes" i se'ls ofereix la possibilitat que puguin gaudir d'aquestes "peces de museu ambulants" durant un dia, un fet que no seria possible si no existís aquesta iniciativa, ha explicat el president. Al mateix temps, a més, s'ofereix a la ciutadania una mostra dels cotxes per les carreteres d'Andorra.

La idea va sorgir arran de la junta que presidia l'AAIVA fa catorze anys. "Aquesta tradició s'ha anat consolidant, conservant, i ha anat en augment", ha dit Dejuan, qui també ha anunciat que l'any vinent, que serà quan se celebrarà el 15è aniversari de la sortida solidària, es farà "alguna cosa especial". I és que, en aquestes dates, el millor regal per als organitzadors és veure "la cara d'il·lusió que fan".