Els esports d'estiu d'Escaldes continuaran la setmana que ve amb infants i monitors nous

El comú d' Escaldes-Engordany ha informat que tot i els set positius detectats en els esports d'estiu, l'activitat continuarà la setmana que ve "amb normalitat" per completar el darrer torn de l'estiu i que ho farà, però, només amb nens nous, un total de 43, i amb monitors també nous, dotze.

La corporació escaldenca ha fet aquesta comunicació després que s'hagi confirmat que set persones dels esports, tres monitors i quatre infants, han donat positiu. Remarquen que tots els casos detectats són d'infants i monitors d'un mateix grup, a on participava el nen afectat que ja s'havia detectat anteriorment. Es tracta, per tant, de persones d'un mateix grup de convivència que no tenia contacte amb la resta de grups "tal com s'ha fet al llarg de tot l'estiu", emfasitzen des del comú. Es destaca que de moment tots ells, tant els que han donat resultat positiu com els que han donat negatiu, estan ja aïllats a casa, "com a mesura de protecció i seguretat sanitària d'acord amb els protocols propis i els del ministeri de Salut".

Tal com ja ha avançat el ministre portaveu, Eric Jover, els nens que han passat, fins a aquest torn, per Escaldes-Estiu així com els seus monitors, seran sotmesos a una prova PCR/TMA a l''stop lab' instal·lat a la caserna de bombers de Santa Coloma. En aquest sentit, tant els nens com els monitors estan sent convocats, aquest mateix divendres, per poder passar la prova aquest dissabte. Tots ells, tant els que puguin resultar positius com els que resultin ser negatius, no podran retornar a les activitats Escaldes-Estiu, remarquen des de la corporació.