Espot anuncia avanços en les negociacions amb la UE

Andorra la VellaAvui, el pacte d'estat per a l'Acord d'Associació amb la Unió Europea ha anunciat progressos significatius en les discussions sobre la lliure circulació de persones i les telecomunicacions amb la UE. Xavier Espot, cap de Govern, ha destacat que s'ha arribat a una posició final en les discussions sobre la lliure circulació de persones, que mantindrà un sistema de quotes d'immigració i control d'antecedents penals.

Aquesta posició és vista com un acord beneficiós per a totes les parts, i Xavier Espot ha assegurat que aquests canvis no posen en perill la prosperitat econòmica i social del país. Es preveu un període transitori de dos anys abans que entri en vigor la nova normativa, i es manté la verificació dels antecedents penals per a nous residents.

Les discussions sobre telecomunicacions avancen positivament i es preveu arribar a una solució final aviat. També es continua negociant el protocol dels serveis financers, amb la intenció d'assolir un compromís polític en els pròxims mesos. Aquesta evolució reflecteix els esforços d'Andorra per protegir els seus interessos i particularitats en les negociacions amb la UE. Les properes etapes inclouen la determinació dels valors quantitatius per als tres tipus de quotes, amb expectatives de valors similars als actuals.