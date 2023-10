Espot anuncia que hi ha en curs un procés de selecció per cobrir vuit places d’agent penitenciari

Andorra la VellaEl Govern treballa per definir quins són els mecanismes necessaris per “afavorir unes condicions laborals més atractives per atreure i retenir el personal” del centre penitenciari. Ho ha anunciat aquest dilluns el cap de Govern, Xavier Espot, durant la celebració de la patrona del cos penitenciari, la mare de déu del Remei, que ha començat amb una missa a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella, seguida d’un acte institucional al Centre de congressos de la capital, en el qual també ha participat la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné.

En el seu discurs, Espot ha destacat la importància del centre penitenciari per la seva “funció pública, social i transversal que ha de contribuir a la consecució d’una societat cohesionada, justa i equitativa”. En aquest sentit, el cap de Govern ha volgut reconèixer la tasca dels agents en la reinserció dels interns i, precisament, ha avançat que actualment s’estan analitzat les possibilitats de millora de la situació dels treballadors. A tall d’exemple, Espot ha afirmat que es modificarà l’estructura funcional per donar més possibilitats de creixement transversal als membres del cos.

Paral·lelament, el cap de Govern ha posat en relleu que s’està impulsant la formació dels penitenciaris, sobretot en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació entre dones i homes. Al mateix temps, també des del ministeri de Justícia i Interior, se segueix treballant en qüestions com el disseny i la instauració d’un pla de carrera professional, el foment i la progressió dels membres del cos, la definició i l’aplicació de la comunicació interna o la consolidació de la imatge exterior.

Encara referint-se als efectius, Espot ha apuntat que, per tal de dotar de més recursos humans el centre, hi ha en curs un procés de selecció per cobrir vuit places d’agent penitenciari i pròximament es convocarà un altre per dues places més.

Per cloure, Espot ha recordat que enguany s’ha posat en funcionament el servei de salut mental, “un servei d’atenció multidisciplinària que integra professionals d’atenció mèdica i psiquiàtrica, psicològica, d’infermeria i d’atenció social i educativa, perquè l’assistència sanitària és un element primordial també per al centre penitenciari”.

La jornada ha servit també per distingir diversos agents per la trajectòria al departament d’Institucions Penitenciàries, alhora que s’han lliurat diverses medalles institucionals en reconeixement a la col·laboració mantinguda amb el cos.