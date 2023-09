Espot i Aragonès decideixen crear un grup de reflexió sobre les relacions transfrontereres

Andorra la VellaLa trobada que el cap de Govern, Xavier Espot, ha mantingut aquest dimarts amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha servit per decidir l'impuls a la creació d'un grup de reflexió sobre les relacions transfrontereres per trobar "solucions pràctiques, efectives i concretes", segons ha emfasitzat Espot, als reptes comuns que tenen els dos territoris.

També s'ha decidit crear un seguit de grups de treball en matèria de salut, infraestructures, residus i energia per impulsar, també, la col·laboració i el treball conjunt entre Andorra i Catalunya.

En aquest sentit, Espot ha destacat que entre els reptes comuns entre els dos territoris hi ha "la pèrdua del poder adquisitiu", les dificultats amb l'habitatge, la mobilitat sostenible o la transició energètica i el canvi climàtic i que, per tant, aquestes qüestions seran abordades tant pel grup de reflexió com en el marc dels diferents grups de treball que han de servir per donar un impuls a la feina conjunta. De fet, Aragonès ha incidit en el fet que la trobada havia anat "molt bé" i s'ha referit als "reptes compartits" entre els dos territoris.