Espot i Aragonès reforcen el Català en la relació d'Andorra amb la UE

Andorra la VellaEl Cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha expressat el seu suport a la petició del Govern espanyol de fer del català una de les llengües oficials de la Unió Europea (UE). Espot ha explicat que veuen aquesta sol·licitud amb bons ulls, ja que no només és la seva pròpia llengua oficial, sinó que també facilitaria la incorporació de legislació comunitària a l'ordenament jurídic andorrà si ja estigués prèviament traduïda per les institucions europees.

A més, Espot ha parlat sobre el projecte de llei a Andorra que planteja requerir un nivell mínim de català per a la concessió o renovació de la residència andorrana. Ha assegurat que aquest projecte encara no ha estat aprovat pel seu govern i que no representa un nivell d'exigència insuperable. L'objectiu és assegurar que els residents puguin comunicar-se en la llengua oficial del país.

Pere Aragonès, president de la Generalitat de Catalunya ha expressat el suport de Catalunya al procés d'Andorra per aconseguir un acord d'associació amb la UE. Aragonès ha destacat la importància de fer més present la llengua catalana a les institucions europees. A més, ha assenyalat que la via més ràpida per a la plena oficialitat del català seria que les mateixes institucions europees l'adoptessin com a llengua oficial, tal com ha sol·licitat recentment el Govern espanyol.