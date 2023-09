Espot assegura que els bancs estrangers no podran operar a Andorra fins que els d'aquí ho puguin fer a fora

Andorra la Vella"Cal fer tota una sèrie de passes perquè les nostres entitats bancàries puguin operar dins el mercat de serveis financers europeu. De la mateixa manera entenem que les sucursals d'entitats bancàries estrangeres no han de poder venir a casa nostra fins que nosaltres puguem sortir fora, és a dir, que puguin venir quan nosaltres puguem sortir. I poder sortir vol dir que nosaltres haguem aconseguit tenir els mateixos elements competitius que actualment tenen les entitats bancàries de la resta països membres de la Unió Europea."

Així es va expressar Xavier Espot ahir en una entrevista a Andorra Televisió respecte a la proposta que ha fet la Unió Europea en l'acord d'associació respecte al sector financer. El Cqp de Govern creu que no cal alarmar-se perquè el text presentat per Brussel·les és un punt de partida i hi ha molt marge per negociar. I afegeix que en diferents punts de la negociació les condicions inicialment proposades per la Unió Europea no eren "acceptables" i finalment s'ha trobat un punt intermedi amb un text que ha estat assumit per les dues parts.