Espot i L'ambaixada d'Israel celebren un espectacle de dansa únic a Andorra

Andorra la VellaEs va celebrar un espectacle de dansa únic durant el 75è aniversari d'Israel a Andorra, on van rebre l’actuació molt especial per l’ambaixada. La companyia Vertigo Dance Company va presentar el seu nou espactacle anomenat "Makom" en una primera gira mundial al Principat, organitzada per l'Ambaixada d'Israel. El públic va respondre positivament a l'espectacle, que forma part del festival cultural "ClassicAnd".

Segons el Jerusalem Post, la directora artística Noa Wertheim també va impartir una classe magistral a ballarins professionals locals i l'esdeveniment va comptar amb la presència de dignataris, l'Ambaixadora d'Israel a Espanya i Andorra, el primer ministre d'Andorra i altres oficials destacats.